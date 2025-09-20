Visite guidée Les coulisses des Archives Journées européennes du Patrimoine Archives et Patrimoine Valence

Visite guidée Les coulisses des Archives Journées européennes du Patrimoine Archives et Patrimoine Valence samedi 20 septembre 2025.

Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence Drôme

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Les archivistes vous guideront au travers des espaces de travail et des dépôts de conservation. Découvrez des kilomètres de rayonnage et la richesse des fonds.

Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 96 archives@valenceromansagglo.fr

English :

Our archivists will guide you through our workspaces and storage areas. Discover kilometers of shelving and a wealth of collections.

German :

Die Archivare führen Sie durch die Arbeitsbereiche und Aufbewahrungslager. Entdecken Sie kilometerlange Regale und den Reichtum der Bestände.

Italiano :

Gli archivisti vi guideranno attraverso gli spazi di lavoro e i depositi di conservazione. Scoprite chilometri di scaffali e la ricchezza delle collezioni.

Espanol :

Los archiveros le guiarán por los espacios de trabajo y los depósitos de conservación. Descubra kilómetros de estanterías y la riqueza de las colecciones.

