Inscription sur place le jour même. Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion de cette visite flash, le Musée des Beaux-Arts de Nîmes vous ouvre exceptionnellement les portes de l’une de ses réserves.

Habituellement fermés au public, ces espaces de conservation abritent une partie précieuse et souvent méconnue des collections du musée.

En quelques minutes, découvrez comment les œuvres sont conservées, protégées, et parfois restaurées, dans les coulisses du patrimoine. Un regard inédit sur le travail discret mais essentiel du musée !

