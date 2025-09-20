Visite guidée : les coups de cœur du patrimoine Médiathèque François-Mitterrand Poitiers
Visite guidée : les coups de cœur du patrimoine Médiathèque François-Mitterrand Poitiers samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée : les coups de cœur du patrimoine Samedi 20 septembre, 13h30, 15h00, 16h00, 17h00 Médiathèque François-Mitterrand Vienne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:00:00
Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00
Les coups de cœur du patrimoine
Venez découvrir un document rare ou insolite !
Les bibliothécaires vous présentent leurs « trésors » issus des réserves de la médiathèque François-Mitterrand, lors de mini-visites dans la salle Patrimoine (niveau 0).
Vendredi 19 septembre
13h30 – 14h00
15h00 – 15h30
16h00 – 16h30
17h00 – 17h30
Médiathèque François-Mitterrand 4 Rue de l’Université, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151 https://www.mediatheques-grandpoitiers.fr La médiathèque François-Mitterrand est implantée dans le centre-ville médiéval de Poitiers. L’architecture moderne du bâtiment est réalisée par Sylvain Giacomazzi et Hervé Beaudouin. Elle fut inaugurée en septembre 1996. La surface accessible au public est de 5 000 m2, répartie sur 3 niveaux. Parking. Bus.
Les coups de cœur du patrimoine
© Médiathèque François-Mitterrand (Grand Poitiers)