Visite guidée Les cours des hôtels particuliers Rdv devant la Tour Jacquemart Romans-sur-Isère

Visite guidée Les cours des hôtels particuliers

Visite guidée Les cours des hôtels particuliers

Rdv devant la Tour Jacquemart Parvis Christian Vinson Romans-sur-Isère

2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Dès le milieu du XVe siècle, des marchands enrichis par le commerce (en particulier celui du drap) font bâtir de somptueux hôtels particuliers, symbole de leur prestige.

contact@romans-patrimoine.com

English:

From the mid-15th century, merchants enriched by their trade (particularly in cloth) built sumptuous mansions as a symbol of their prestige.

German:

Ab Mitte des 15. Jahrhunderts ließen Kaufleute, die durch den Handel (vor allem mit Tuch) reich geworden waren, prächtige Herrenhäuser als Symbol ihres Prestiges errichten.

Italiano:

A partire dalla metà del XV secolo, i mercanti che si arricchivano con il commercio (in particolare di stoffe) facevano costruire sontuose case di città come simbolo del loro prestigio.

Espanol:

Desde mediados del siglo XV, los mercaderes que se enriquecían con el comercio (sobre todo de paños) se hacían construir suntuosas casas urbanas como símbolo de su prestigio.

