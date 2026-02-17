Visite Guidée Les Cours des hôtels particuliers Rdv au pied de la Tour Jacquemart Romans-sur-Isère

Visite Guidée Les Cours des hôtels particuliers

Rdv au pied de la Tour Jacquemart Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 14:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Dès le milieu du XVe siècle, les marchands romanais se font bâtir de somptueux hôtels particuliers, symboles de leur prestige.

Témoignages de leur splendeur passée, les cours de ces hôtels seront exceptionnellement ouvertes à la visite.

.

Rdv au pied de la Tour Jacquemart Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the mid-15th century onwards, Roman merchants built sumptuous townhouses as symbols of their prestige.

As testimony to their past splendor, the courtyards of these mansions will be exceptionally open to visitors.

L’événement Visite Guidée Les Cours des hôtels particuliers Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme