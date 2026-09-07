Visite guidée « Les croix du village d’Orgon », Musée Urgonia, Orgon
samedi 19 septembre 2026 · Musée Urgonia · Orgon
Informations pratiques
Visite guidée « Les croix du village d’Orgon » Samedi 19 septembre, 10h00 Musée Urgonia Bouches-du-Rhône
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Visite guidée « Les croix du village d’Orgon » Parcours à travers le village pour découvrir les croix et leurs significations.
Rendez-vous au Musée Urgonia à 10h.
Réservations au 0490730954 ou urgonia.mediation@orgon.fr
Musée Urgonia 3 chemin des aires, 13660 Orgon Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490730954 [{« link »: « mailto:urgonia.mediation@orgon.fr »}] Le musée Urgonia se situe dans l’ancienne prison du village. Ce bâtiment chargé d’histoire, reconverti en un lieu culturel, conserve les traces de sa fonction originelle (double barreaudage, graffitis de prisonniers) Autoroute A7 : Sortie n° 25 Cavaillon puis suivre direction Saint-Rémy, Orgon
Visite guidée « Les croix du village d’Orgon » Parcours à travers le village pour découvrir les croix et leurs significations.
Musée Urgonia
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