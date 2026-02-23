Visite guidée Les défenses de la côte, de 1746 à aujourd’hui Sémaphore Préfailles

Visite guidée Les défenses de la côte, de 1746 à aujourd’hui

Visite extérieure Les défenses de la côte, de 1746 à aujourd’hui un retour en arrière dans l’histoire de la surveillance du littoral à la pointe Saint-Gildas de Préfailles.

Haut lieu historique et emblématique de Destination Pornic, la pointe Saint-Gildas témoigne de faits historiques marquants. Le Sémaphore de Préfailles est un bel exemple de ce que l’Histoire a laissé comme trace ici.

Cette visite extérieure vous emmène à la découverte de la surveillance de la côte. Durant environ 1h45, on vous dit tout sur le Sémaphore, son corps de garde construit en 1746 utilisé par les forces de police et le fameux Mur de l’Atlantique et ses différents vestiges aux alentours.

Un bref aperçu de la visite

Point d’observation de l’estuaire de la Loire et de la baie de Bourgneuf, la pointe Saint-Gildas reçoit un premier corps de garde en 1693 puis un second en 1756. C’est cette histoire des milices garde-côtes que vous découvrirez au cours de cette sortie en extérieur, avant celle du sémaphore entré en service en 1862. Enfin ce sera l’évocation du camp retranché français de 1938 puis celui de ma marine allemande à partir de 1940 .

Informations pratiques

Sur réservation (places limitées à 15 participants) par téléphone aux coordonnées téléphoniques ci-contre

Tarif au prix d’une entrée au Sémaphore (pack avec visite du site + visite extérieure)

Conseillé à partir du collège pour le jeune public

Visite en extérieur donc prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo

Passionnés d’histoire ou bien simples curieux, ne manquez pas ce flashback de l’histoire des défenses de la côte sur Destination Pornic !

