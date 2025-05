Visite guidée Les dessous coquins d’une cure à Vichy sous le second Empire Vichy fête Napoléon III – Office de tourisme de Vichy Vichy, 13 juin 2025 10:30, Vichy.

Visite guidée Les dessous coquins d’une cure à Vichy sous le second Empire Vichy fête Napoléon III Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Tarif réduit

+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 10:30:00

fin : 2025-06-15 12:00:00

Date(s) :

2025-06-13

2025-06-15

Venez découvrir notre nouvelle visite guidée sur les dessous coquins d’une cure à Vichy sous le second Empire, lors de l’évènement Vichy fête Napoléon III.

Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

Come and discover our new guided tour of the naughty underbelly of a Vichy spa during the Second Empire, during the Vichy fête Napoléon III event.

German :

Erleben Sie während der Veranstaltung Vichy feiert Napoleon III. unsere neue Führung über die frechen Hintergründe einer Kur in Vichy während des Zweiten Kaiserreichs.

Italiano :

Venite a scoprire la nostra nuova visita guidata del ventre cattivo di un trattamento termale a Vichy durante il Secondo Impero, in occasione dell’evento Vichy fête Napoléon III.

Espanol :

Venga a descubrir nuestra nueva visita guiada a los traviesos entresijos de un tratamiento termal en Vichy durante el Segundo Imperio, durante el evento Vichy fête Napoléon III.

