Visite guidée les dimanches au Museon Arlaten Museon Arlaten musée de Provence Arles

Visite guidée les dimanches au Museon Arlaten

Du 21/12/2025 au 31/12/2026 le dimanche de 15h à 16h30. Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : Dimanche 2025-12-21 15:00:00

fin : 2026-12-31 16:30:00

2025-12-21

Chaque dimanche, le Museon vous propose une visite guidée.

Entre riches collections du 18ème siècle à nos jours, et musée du musée , le Museon Arlaten se dévoile. Comment s’inventent, se prolongent et se transforment les traditions ? Comment se forge un imaginaire régional ? Comment aborder en ethnologue la Provence d’hier et d’aujourd’hui ? Comment exposait-on hier, comment expose-t-on aujourd’hui et selon quels objectifs? Qu’est-ce qu’un musée de société ?



Visite assurée par un guide-conférencier. .

Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 99 info.museon@departement13.fr

English :

Every Sunday, the Museon offers a guided tour.

