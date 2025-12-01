Visite guidée les dimanches au Museon Arlaten Museon Arlaten musée de Provence Arles
Visite guidée les dimanches au Museon Arlaten Museon Arlaten musée de Provence Arles dimanche 21 décembre 2025.
Visite guidée les dimanches au Museon Arlaten
Du 21/12/2025 au 31/12/2026 le dimanche de 15h à 16h30. Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : Dimanche 2025-12-21 15:00:00
2025-12-21
Chaque dimanche, le Museon vous propose une visite guidée.
Entre riches collections du 18ème siècle à nos jours, et musée du musée , le Museon Arlaten se dévoile. Comment s’inventent, se prolongent et se transforment les traditions ? Comment se forge un imaginaire régional ? Comment aborder en ethnologue la Provence d’hier et d’aujourd’hui ? Comment exposait-on hier, comment expose-t-on aujourd’hui et selon quels objectifs? Qu’est-ce qu’un musée de société ?
Visite assurée par un guide-conférencier. .
Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 99 info.museon@departement13.fr
English :
Every Sunday, the Museon offers a guided tour.
