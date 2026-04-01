Visite guidée Les dimanches du patrimoine Place de l’Église Saint-Sauveur-le-Vicomte

Visite guidée Les dimanches du patrimoine

Place de l’Église Maison du patrimoine Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous propose une visite guidée de l’église et l’ancien presbytère de Saint-Sauveur le Vicomte. Cette déambulation patrimoniale propose un regard croisé sur deux lieux emblématiques du cœur de bourg. L’église paroissiale, marquée par plusieurs campagnes de construction, dévoile peu à peu son architecture, ses décors et les étapes de son histoire.

À quelques pas, l’ancien presbytère ouvre une autre facette du patrimoine local organisation des espaces, traces d’occupation, évolution du bâtiment au fil des siècles.

Une visite qui fait dialoguer pierres, archives et anecdotes pour mieux comprendre l’identité de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Rendez-vous Place de l’Eglise. .

Place de l’Église Maison du patrimoine Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@wanadoo.fr

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English : Visite guidée Les dimanches du patrimoine

L’événement Visite guidée Les dimanches du patrimoine Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cotentin