Visite guidée Les dimanches du patrimoine Place du Château Valognes

Valognes

Visite guidée Les dimanches du patrimoine

Place du Château Maison du patrimoine Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous propose une visite guidée de la rue Mauquest de la Motte , elle et met en lumière son histoire, son architecture et son rôle dans le développement de Valognes. L’itinéraire permet d’apprécier les façades, les détails architecturaux et le patrimoine bâti qui témoignent de l’évolution de la ville et de ses familles notables.

Rendez-vous place du Château, en face de la Poste. .

Place du Château Maison du patrimoine Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@wanadoo.fr

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English : Visite guidée Les dimanches du patrimoine

L’événement Visite guidée Les dimanches du patrimoine Valognes a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Cotentin