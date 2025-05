Visite guidée les évêques de Lisieux – Lisieux, 13 juin 2025 18:00, Lisieux.

Calvados

Visite guidée les évêques de Lisieux 22 Place François Mitterrand Lisieux Calvados

L’histoire au fil des siècles laisse son empreinte sur la vie d’une cité. Lisieux, ancienne ville épiscopale, a compté de nombreux évêques qui, même s’ils n’habitaient pas à temps complet dans la ville, ont participé par leurs actions à la renommée de la France ou au développement local Hugues d’Eu, Jourdain du Homet, Nicolas Oresme, Thomas Basin, etc. C’est ce que nous allons découvrir au cours de cette visite.

22 Place François Mitterrand

Lisieux 14100 Calvados Normandie

English : Visite guidée les évêques de Lisieux

Over the centuries, history has left its mark on the life of a city. Lisieux, an ancient episcopal city, has been home to many bishops who, even if they didn’t live in the city full-time, contributed through their actions to the renown of France or to local development: Hugues d’Eu, Jourdain du Homet, Nicolas Oresme, Thomas Basin and others. This is what we’re going to discover on this tour.

German : Visite guidée les évêques de Lisieux

Die Geschichte hinterlässt im Laufe der Jahrhunderte ihre Spuren im Leben einer Stadt. Lisieux, die ehemalige Bischofsstadt, zählte zahlreiche Bischöfe, die zwar nicht Vollzeit in der Stadt wohnten, aber durch ihr Wirken zum Ansehen Frankreichs oder zur lokalen Entwicklung beitrugen: Hugues d’Eu, Jourdain du Homet, Nicolas Oresme, Thomas Basin usw. Dies alles werden wir bei diesem Rundgang entdecken.

Italiano :

Nel corso dei secoli, la storia ha lasciato il segno nella vita di una città. Lisieux, antica città vescovile, ha ospitato molti vescovi che, pur non vivendo a tempo pieno nella città, hanno contribuito con le loro azioni alla fama della Francia o allo sviluppo locale: Hugues d’Eu, Jourdain du Homet, Nicolas Oresme, Thomas Basin e altri. Questo è ciò che scopriremo in questo tour.

Espanol :

A lo largo de los siglos, la historia ha dejado su huella en la vida de una ciudad. Lisieux, antigua ciudad episcopal, ha sido cuna de numerosos obispos que, aunque no vivieran a tiempo completo en la ciudad, contribuyeron con sus acciones al renombre de Francia o al desarrollo local: Hugues d’Eu, Jourdain du Homet, Nicolas Oresme, Thomas Basin, y otros. Esto es lo que vamos a descubrir en este recorrido.

