Visite guidée Les femmes au Château de l’Empéri Montée Du Puech Salon-de-Provence

Visite guidée Les femmes au Château de l’Empéri

Samedi 28 mars 2026 de 14h à 16h. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Simple cantinière ou Impératrice de France, les femmes ont leur place dans les collections du musée de l’Empéri. Une démonstration de danses en costumes d’époque conclura la visite guidée inédite consacrée aux femmes durant les 1er et second empires.

Un partenariat avec l’association Coudre l’Histoire .



Tout public, sur inscription..



Rendez-vous au Château de l’Empéri

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

From simple canteen-maid to Empress of France, women have their place in the collections of the Musée de l’Empéri. A dance demonstration in period costume concludes the original guided tour devoted to women during the 1st and 2nd Empires.

