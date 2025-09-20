Visite guidée : les femmes du Commonwealth durant la Première Guerre Mondiale Cimetière Saint-Sever Le Petit-Quevilly

Visite guidée : les femmes du Commonwealth durant la Première Guerre Mondiale 20 et 21 septembre Cimetière Saint-Sever Seine-Maritime

Durée 2h.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

En tenue d’époque, Anaïs Pancrazy nous entraîne dans une visite commentée du cimetière Saint-Sever à la découverte des femmes anglaises et de leurs consoeurs du Commonwealth présentes durant la Première Guerre mondiale sur Rouen : leur histoire, leur vie, leur mort.

Cimetière Saint-Sever 13 boulevard Stanislas Girardin, 76140 Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 61 18 90 91 »}]

