Visite Guidée les femmes et les Baux Office de tourisme et rues du village Les Baux-de-Provence

Visite Guidée les femmes et les Baux

Dimanche 8 mars 2026 de 14h30 à 15h30.

Rdv à l’Office de tourisme.

Sous réserve de conditions météo favorables. Office de tourisme et rues du village Maison du Roy Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Déambulez dans les ruelles des Baux-de-Provence aux côtés de Patrick Gadler, notre guide et conteur, pour explorer le quotidien des femmes au Moyen Âge.

Depuis l’Antiquité, le rôle des femmes dans l’histoire et leurs exploits ont souvent été minimisés. Cependant, leur force de caractère et leur sensibilité ont joué un rôle crucial dans la défense de leurs communautés, dans le développement de l’économie et de la société, ainsi que dans le domaine l’éducation.

Patrick évoquera également les figures emblématiques des Baux-de-Provence au fil des siècles Alix, dernière princesse des Baux, Jeanne de Quiqueran protectrice des miséreux à la Renaissance et Jeanne Mathieu, la Résistante durant la seconde guerre mondiale.

Durée 1 heure .

Office de tourisme et rues du village Maison du Roy Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Stroll through the narrow streets of Les Baux-de-Provence with Patrick Gadler, our guide and storyteller, to explore the daily lives of women in the Middle Ages.

