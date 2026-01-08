Visite guidée les femmes pendant la révolution Centre historique Valmy 1792 Valmy

Visite guidée les femmes pendant la révolution

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 15:30:00

Date(s) :

2026-03-08

La femme a le droit de monter à l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la tribune. À l’instar d’Olympe de Gouges, les femmes ont joué un rôle actif dans la Révolution parisienne affamée escortant le roi à Paris, reine déchue et détestée, tueuse, survivante, République incarnée… découvrez leur vie dans une visite guidée qui leur est tout spécialement dédiée.

Tarif habituel du centre + 2€. .

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

