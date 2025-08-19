Visite guidée Les filons de l’argile Soufflenheim

37 Rue de Bischwiller Soufflenheim Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-08-19 09:00:00

fin : 2025-08-27 11:30:00

2025-08-19 2025-08-27

Venez découvrir l’histoire des poteries d’Alsace, artisanat local, en visitant les glaisières d’où les artisans potiers de Soufflenheim extrayaient l’argile.

La faune et la flore de la Forêt Indivise de Haguenau sont riches et variées. Toutefois le sous-sol renferme également une matière première que l’homme a su exploiter depuis la nuit des temps l’argile. Découvrons ensemble la glaisière d’où les artisans potiers de Soufflenheim extraient l’argile qui servira à façonner les célèbres moules à Kougelhopf et autres terrines à Baeckeoffe.

Nouveauté 2025 Repartez avec une galette d’argile à partir de laquelle vous pourrez façonner avec vos mains un souvenir unique en vous inspirant de cette balade.

3,5 km sur chemin forestier plat. Compter 2h à 2h30 de balade comprenant les arrêts pour les explications.

Conditions chaussures et vêtements adaptés à la randonnée en forêt. Les pantalons et chaussures fermés sont vivement recommandés. La visite peut être annulée en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Limité à 20 personnes. Clôture des inscriptions la veille à 17h.

Assurances OTPR et responsabilité civile des participants .

37 Rue de Bischwiller Soufflenheim 67620 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 74 90 accueil@ot-paysrhenan.fr

English:

Discover the history of Alsatian pottery, a local craft, by visiting the clay pits from which Soufflenheim?s potters extracted their clay.

German:

Entdecken Sie die Geschichte der elsässischen Töpferei, eines lokalen Handwerks, indem Sie die Lehmgruben besichtigen, aus denen die Töpferhandwerker von Soufflenheim den Ton gewannen.

Italiano:

Scoprite la storia della ceramica alsaziana, un mestiere locale, visitando le cave di argilla da cui i vasai di Soufflenheim estraevano l’argilla.

Espanol:

Descubra la historia de la alfarería alsaciana, una artesanía local, visitando los pozos de arcilla de los que los alfareros de Soufflenheim extraían su arcilla.

