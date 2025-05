Visite guidée Les formes de l’Eure – Terminal de la Citadelle Le Havre, 12 juin 2025 14:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Visite guidée Les formes de l'Eure Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-06-12

Début : 2025-06-12 14:00:00

fin : 2025-06-12 16:30:00

Date(s) :

2025-06-12

Le quartier de l’Eure, au Havre, porte encore les traces visibles de son passé portuaire. Docks, entrepôts, friches industrielles… mais aussi formes de radoub, ces gigantesques cales sèches où les navires viennent toujours se refaire une beauté. Aujourd’hui, ce quartier se transforme, s’urbanise, accueille des écoles, des logements… tout en continuant à faire vivre l’âme du port.

Le temps d’un après-midi, Le Havre Port Center vous propose une immersion unique dans ce morceau d’histoire vivante.

Départ à 14h depuis le Terminal de la Citadelle avec une mise en contexte comment le port s’est construit ici, entre terre et mer, entre passé maritime et avenir urbain. Puis cap vers le bassin de l’Eure, ancien cœur battant du port, aujourd’hui territoire de contrastes. Puis, l’objet de la visite les formes de radoub. Vous vous en approcherez de près, pour comprendre leur fonctionnement, leur utilité, leur rôle discret mais essentiel dans la maintenance des navires. Ces structures impressionnantes, nichées entre les immeubles et les écoles, sont encore bien actives.

Sur place, Stéphane Carpentier, responsable de pôle chez HAROPA PORT, partagera avec vous les dessous techniques et logistiques de ces installations hors normes, tout en répondant à vos questions. Entre patrimoine, ingénierie et transformation urbaine, cette visite vous fera voir le quartier de l’Eure autrement.

Vêtements de pluie et chaussures de marche préconisés Le parcours ne constitue pas une boucle.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

A partir de 12 ans Durée 2h30.

Réservation obligatoire.

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

English : Visite guidée Les formes de l’Eure

The Eure district of Le Havre still bears visible traces of its port past. Docks, warehouses, industrial wastelands… but also dry docks, those gigantic dry docks where ships still come to get a makeover. Today, the area is being transformed and urbanized, and is home to schools, housing… all the while keeping the soul of the port alive.

Le Havre Port Center invites you to spend an afternoon immersed in this living piece of history.

Departure at 2pm from the Terminal de la Citadelle, with an introduction to how the port was built here, between land and sea, between maritime past and urban future. Then on to the Bassin de l’Eure, once the beating heart of the port, now a land of contrasts. Then, the object of the visit: the dry docks. You’ll get up close and personal to understand how they work, what they’re used for, and their discreet but essential role in ship maintenance. These impressive structures, nestled between buildings and schools, are still going strong.

On site, Stéphane Carpentier, division manager at HAROPA PORT, will share with you the technical and logistical underpinnings of these extraordinary facilities, while answering your questions. Between heritage, engineering and urban transformation, this visit will give you a different view of the Eure district.

Rain gear and walking shoes recommended The tour is not a loop.

Meeting point Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

From 12 years Duration: 2h30.

Reservations required.

German :

Das Eure-Viertel in Le Havre trägt noch immer die sichtbaren Spuren seiner Hafenvergangenheit. Docks, Lagerhäuser, Industriebrachen… aber auch Formen von Radoub, diese riesigen Trockendocks, in denen die Schiffe immer noch ihre Schönheit wieder herstellen. Heute wandelt sich dieses Viertel, wird urbanisiert, beherbergt Schulen, Wohnungen… und lässt dabei die Seele des Hafens weiterleben.

Einen Nachmittag lang bietet Ihnen das Le Havre Port Center die Möglichkeit, auf einzigartige Weise in dieses Stück lebendige Geschichte einzutauchen.

Abfahrt um 14 Uhr vom Terminal de la Citadelle mit einer Einführung in den Kontext: Wie der Hafen hier zwischen Land und Meer, zwischen maritimer Vergangenheit und städtischer Zukunft entstanden ist. Dann geht es weiter zum Eure-Becken, dem ehemaligen Herzstück des Hafens, das heute ein Gebiet voller Kontraste ist. Dann das Ziel der Besichtigung: die Trockendocks. Sie gehen ganz nah an sie heran, um ihre Funktionsweise, ihren Nutzen und ihre diskrete, aber wichtige Rolle bei der Wartung der Schiffe zu verstehen. Diese beeindruckenden Strukturen, die sich zwischen Gebäuden und Schulen befinden, sind immer noch aktiv.

Vor Ort wird Stéphane Carpentier, Polleiter bei HAROPA PORT, mit Ihnen die technischen und logistischen Hintergründe dieser außergewöhnlichen Anlagen teilen und dabei Ihre Fragen beantworten. Dieser Besuch wird Sie das Eure-Viertel zwischen Kulturerbe, Technik und städtischer Transformation mit anderen Augen sehen lassen.

Regenkleidung und Wanderschuhe werden empfohlen Der Rundgang ist kein Rundweg.

Treffpunkt Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

Ab 12 Jahren Dauer: 2,5 Stunden.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Il quartiere Eure di Le Havre conserva ancora tracce visibili del suo passato portuale. Darsene, magazzini, terreni industriali… ma anche bacini di carenaggio, quei giganteschi bacini di carenaggio dove le navi vengono ancora oggi a rinnovarsi. Oggi l’area è stata trasformata e urbanizzata e ospita scuole e abitazioni… pur continuando a mantenere viva l’anima del porto.

Il Centro portuale di Le Havre vi invita a trascorrere un pomeriggio immersi in questo pezzo di storia vivente.

Partenza alle 14.00 dal Terminal de la Citadelle, con una presentazione su come è stato costruito il porto qui, tra terra e mare, tra il passato marittimo e il futuro urbano. Si prosegue poi verso il Bassin de l’Eure, l’antico cuore pulsante del porto, oggi terra di contrasti. Poi il fulcro della visita: i bacini di carenaggio. È possibile vedere da vicino come funzionano, a cosa servono e il ruolo discreto ma essenziale che svolgono nella manutenzione delle navi. Queste imponenti strutture, nascoste tra edifici e scuole, sono ancora in funzione.

Sul posto, Stéphane Carpentier, Division Manager di HAROPA PORT, vi illustrerà gli aspetti tecnici e logistici di queste straordinarie strutture, rispondendo alle vostre domande. Con il suo mix di patrimonio, ingegneria e trasformazione urbana, questa visita vi offrirà una prospettiva completamente nuova sul distretto dell’Eure.

Si consigliano abbigliamento da pioggia e scarpe da trekking Il tour non forma un anello.

Punto d’incontro Centro portuale di Le Havre Terminal de la Citadelle.

A partire da 12 anni Durata: 2h30.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

El barrio de Eure, en Le Havre, aún conserva huellas visibles de su pasado portuario. Muelles, almacenes, terrenos industriales baldíos… pero también diques secos, esos gigantescos diques secos a los que todavía acuden los barcos para ser renovados. Hoy en día, la zona se está transformando y urbanizando, y alberga escuelas y viviendas… sin dejar de mantener viva el alma del puerto.

Le Havre Port Center le invita a pasar una tarde inmerso en este pedazo vivo de historia.

Salida a las 14:00 h de la Terminal de la Citadelle, con una presentación sobre cómo se construyó aquí el puerto, entre la tierra y el mar, entre el pasado marítimo y el futuro urbano. A continuación, el Bassin de l’Eure, antiguo corazón palpitante del puerto, hoy tierra de contrastes. A continuación, el centro de la visita: los diques secos. Podrá conocer de cerca cómo funcionan, para qué se utilizan y el papel discreto pero esencial que desempeñan en el mantenimiento de los buques. Estas impresionantes estructuras, escondidas entre edificios y escuelas, siguen funcionando.

In situ, Stéphane Carpentier, Director de División de HAROPA PORT, compartirá con usted los aspectos técnicos y logísticos de estas extraordinarias instalaciones, al tiempo que responderá a sus preguntas. Con su mezcla de patrimonio, ingeniería y transformación urbana, esta visita le ofrecerá una perspectiva totalmente nueva del distrito de Eure.

Se recomienda llevar ropa de lluvia y calzado de senderismo La visita no forma un bucle.

Punto de encuentro Centro portuario de Le Havre Terminal de la Citadelle.

A partir de 12 años Duración: 2h30.

Imprescindible reservar.

