Visite guidée « Les fresques de la basilique Notre-Dame » 30, rue de la Lampe Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Visites flash sur les fresques de Charles Soulacroix.

Du 2 juillet au 31 août sauf les samedis.

Du lundi au vendredi à 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 et 18h.

Le dimanche à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 et 18h.

Attention, les visites peuventêtre interrompues en cas d’oofices religieux.

RV sous le dôme de la basilique.

Gratuit.

RDV: rue de Lille, devant l’entrée de la basilique

Tarif: 5,50 € par adulte

Gratuit pour les 0-11 ans

Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.​

Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire. .

