Visite guidée Les grandes heures de La Rochelle (version courte) DS à la carte La Rochelle

Visite guidée Les grandes heures de La Rochelle (version courte) DS à la carte La Rochelle mercredi 29 octobre 2025.

Visite guidée Les grandes heures de La Rochelle (version courte) DS à la carte

Centre-ville La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 16:00:00

fin : 2025-10-29 17:30:00

Date(s) :

2025-10-29

Revivez les temps forts de La Rochelle lors d’une visite insolite. De sa naissance à nos jours, suivez l’incroyable métamorphose de la cité millénaire à travers ses palpitantes aventures.

.

Centre-ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 25 74 diane@ds-alacarte.com

English : Guided tour Les grandes heures de La Rochelle (version courte) DS à la carte

Relive the highlights of La Rochelle’s history on an unusual tour. From its birth to the present day, follow the incredible metamorphosis of the thousand-year-old city through its exciting adventures.

German : Führung Les grandes heures de La Rochelle (version courte) DS à la carte

Erleben Sie die Höhepunkte von La Rochelle auf einer ungewöhnlichen Tour. Verfolgen Sie die unglaubliche Metamorphose der tausendjährigen Stadt von ihrer Entstehung bis heute anhand ihrer spannenden Abenteuer.

Italiano :

Rivivete i momenti salienti di La Rochelle con un tour insolito. Dalla sua nascita ai giorni nostri, seguite l’incredibile metamorfosi della città millenaria attraverso le sue emozionanti avventure.

Espanol : Visita guiada Les grandes heures de La Rochelle (version courte) DS à la carte

Reviva los momentos más destacados de La Rochelle en un recorrido insólito. Desde su nacimiento hasta nuestros días, siga la increíble metamorfosis de esta ciudad milenaria a través de sus apasionantes aventuras.

L’événement Visite guidée Les grandes heures de La Rochelle (version courte) DS à la carte La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-15 par Nous La Rochelle