Visite guidée Les grandes heures de La Rochelle (version courte) DS à la carte La Rochelle
Visite guidée Les grandes heures de La Rochelle (version courte) DS à la carte La Rochelle mercredi 29 octobre 2025.
Visite guidée Les grandes heures de La Rochelle (version courte) DS à la carte
Centre-ville La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 16:00:00
fin : 2025-10-29 17:30:00
Date(s) :
2025-10-29
Revivez les temps forts de La Rochelle lors d’une visite insolite. De sa naissance à nos jours, suivez l’incroyable métamorphose de la cité millénaire à travers ses palpitantes aventures.
.
Centre-ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 25 74 diane@ds-alacarte.com
English : Guided tour Les grandes heures de La Rochelle (version courte) DS à la carte
Relive the highlights of La Rochelle’s history on an unusual tour. From its birth to the present day, follow the incredible metamorphosis of the thousand-year-old city through its exciting adventures.
German : Führung Les grandes heures de La Rochelle (version courte) DS à la carte
Erleben Sie die Höhepunkte von La Rochelle auf einer ungewöhnlichen Tour. Verfolgen Sie die unglaubliche Metamorphose der tausendjährigen Stadt von ihrer Entstehung bis heute anhand ihrer spannenden Abenteuer.
Italiano :
Rivivete i momenti salienti di La Rochelle con un tour insolito. Dalla sua nascita ai giorni nostri, seguite l’incredibile metamorfosi della città millenaria attraverso le sue emozionanti avventure.
Espanol : Visita guiada Les grandes heures de La Rochelle (version courte) DS à la carte
Reviva los momentos más destacados de La Rochelle en un recorrido insólito. Desde su nacimiento hasta nuestros días, siga la increíble metamorfosis de esta ciudad milenaria a través de sus apasionantes aventuras.
L’événement Visite guidée Les grandes heures de La Rochelle (version courte) DS à la carte La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-15 par Nous La Rochelle