Visite guidée Les Grands Magasins Bourges dimanche 21 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Visite guidée de l’hôtel des postes à l’immeuble Leiseing

Dimanche à 10h

RDV devant l’entrée de la Poste, 29 rue Moyenne

Sans inscription

Les Grands Magasins Rue Moyenne,18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges