Visite guidée Les Grands Magasins Bourges dimanche 21 septembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00
Visite guidée de l’hôtel des postes à l’immeuble Leiseing
Dimanche à 10h
RDV devant l’entrée de la Poste, 29 rue Moyenne
Sans inscription
Les Grands Magasins Rue Moyenne,18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges