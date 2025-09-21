Visite guidée : les histoires d’architecture, tout un chantier ! Cathédrale Notre-Dame Coutances

Visite guidée : les histoires d’architecture, tout un chantier ! Dimanche 21 septembre, 15h00 Cathédrale Notre-Dame Manche

Durée 1h30.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Les histoires d’architecture, tout un chantier !

RDV à 15h, Cathédrale Notre-Dame, Coutances

En partenariat avec la DRAC Normandie et l’entreprise Lefèvre

Construire hier, entretenir et restaurer aujourd’hui, un temps d’échange pour comprendre l’histoire du patrimoine bâti, pour découvrir les chantiers de la Cathédrale et pour en apprendre plus sur les métiers de la conservation.

Cathédrale Notre-Dame Parvis Notre-Dame, 50200 Coutances, France Coutances 50200 Manche Normandie 0233450041

Journées européennes du patrimoine 2025

Aymeric Picot