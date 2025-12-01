Visite guidée Les hommes illustres de l’Abbaye Rue Guillaume le Conquérant Caen

Visite guidée Les hommes illustres de l’Abbaye

Rue Guillaume le Conquérant Abbaye-aux-Hommes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 14:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

De Guillaume le Conquérant à Joseph Poirier, en passant par les élèves du lycée Malherbe, découvrez les hommes illustres ayant marqué l’histoire de l’abbaye au fil des siècles.

Bon à savoir le prix de la visite inclut l’exposition temporaire Dans l’Œil du collectionneur.

De Guillaume le Conquérant à Joseph Poirier, en passant par les élèves du lycée Malherbe, découvrez les hommes illustres ayant marqué l’histoire de l’abbaye au fil des siècles.

Réservation obligatoire au 02 31 30 42 81. .

Rue Guillaume le Conquérant Abbaye-aux-Hommes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 42 81 abbayeauxhommes@caen.fr

English : Visite guidée Les hommes illustres de l’Abbaye

From William the Conqueror to Joseph Poirier, via students from the Lycée Malherbe, discover the illustrious men who have marked the history of the abbey over the centuries.

Good to know: the price of the visit includes the temporary exhibition In the Eye of the Collector.

L’événement Visite guidée Les hommes illustres de l’Abbaye Caen a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Caen la Mer