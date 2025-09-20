Visite guidée : « Les hôtels particuliers nîmois » Office de tourisme de Nîmes Nîmes

Visite guidée : « Les hôtels particuliers nîmois » 20 et 21 septembre Office de tourisme de Nîmes Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Depuis la fin du Moyen Âge, la ville de Nîmes a accueilli de nombreuses familles de riches marchands. Elles ont laissé pour traces leurs hôtels particuliers, marques de prestige. Pendant cette visite guidée, laissez-vous charmer par la beauté et la richesse des décors !

Office de tourisme de Nîmes 6 boulevard des Arènes, 30000 Nîmes Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie

Vous y trouverez des spécialités gourmandes comme la brandade, des bières artisanales et des croquants, ainsi que des articles de papeterie, de décoration et une gamme textile. Vous découvrirez également un univers jeunesse, ainsi qu’une large sélection d’ouvrages sur le patrimoine nîmois et des guides pour les randonnées pédestres et cyclistes. De quoi garder un beau souvenir de votre séjour à Nîmes.

© Dominique Marck – Ville de Nîmes