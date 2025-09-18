Visite guidée les hôtels particuliers Musée Hèbre Rochefort
Visite guidée les hôtels particuliers Musée Hèbre Rochefort jeudi 18 septembre 2025.
Visite guidée les hôtels particuliers
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
avec la carte Privilège
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 15:30:00
fin : 2025-09-18 17:00:00
Date(s) :
2025-09-18 2025-10-29
Découvrez les façades des hôtels particuliers de Rochefort.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Guided tour: town houses
Discover the facades of Rochefort’s town houses.
German : Geführter Rundgang: Stadthäuser
Entdecken Sie die Fassaden der Stadthäuser von Rochefort.
Italiano :
Scoprite le facciate delle case cittadine di Rochefort.
Espanol :
Descubra las fachadas de las casas urbanas de Rochefort.
