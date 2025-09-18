Visite guidée les hôtels particuliers Musée Hèbre Rochefort

Visite guidée les hôtels particuliers Musée Hèbre Rochefort jeudi 18 septembre 2025.

Visite guidée les hôtels particuliers

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

avec la carte Privilège

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 15:30:00

fin : 2025-09-18 17:00:00

Date(s) :

2025-09-18 2025-10-29

Découvrez les façades des hôtels particuliers de Rochefort.

.

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Guided tour: town houses

Discover the facades of Rochefort’s town houses.

German : Geführter Rundgang: Stadthäuser

Entdecken Sie die Fassaden der Stadthäuser von Rochefort.

Italiano :

Scoprite le facciate delle case cittadine di Rochefort.

Espanol :

Descubra las fachadas de las casas urbanas de Rochefort.

L’événement Visite guidée les hôtels particuliers Rochefort a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan