Visite guidée « Les Hydrangea », Les Hydrangéas, Genech

Visite guidée « Les Hydrangea » 6 et 7 juin Les Hydrangéas Nord

4€ par personne – Gratuit pour les étudiants et enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite guidée d’un jardin paysager de style anglais légèrement en pente, d’une surface de 4000 m2. Les massifs s’organisent en mixed borders. Collection d’Hydrangea, d’Hémérocalles, Hostas, gunnera. Présence de bassins où les visiteurs pourront admirer les grenouilles, tritons, etc.

Départs des visites guidées le samedi et dimanche : 10h, 14h et 16h.

Le vendredi uniquement pour les scolaires.

Les Hydrangéas 157 rue du commandant Bayart, 59242 GENECH, Nord, Hauts-de-France Genech 59242 Nord Hauts-de-France 06 62 23 61 20 Jardin à l’anglaise, arboré et en pente douce. Les massifs s’organisent autour des bâtiments. Des bassins en cascade accueillent grenouilles, crapaud, libellules et tritons. Adhérent de l’association « Jardins passions » les propriétaires pratiquent un jardinage au naturel respectueux de l’environnement.

Visite guidée d’un jardin paysager de style anglais légèrement en pente, d’une surface de 4000 m2. Les massifs s’organisent en mixed-borders. Collection d’Hydrangea, d’Hémérocalles, Hostas…

©Pévèle Carembault