Visite guidée Les icones religieuses dans l’art moderne Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère
Visite guidée Les icones religieuses dans l’art moderne Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère samedi 28 mars 2026.
Visite guidée Les icones religieuses dans l’art moderne
Place Jean Jaurès Devant l’Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28 10:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Construite entre 1937 et 1940, Notre-Dame de -Lourdes est un des rares exemples d’église Art déco sur le territoire. Les choix artistiques des décors peints, des vitraux et de son autel révèlent un ensemble résolument moderne.
.
Place Jean Jaurès Devant l’Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Built between 1937 and 1940, Notre-Dame de Lourdes is one of the few examples of an Art Deco church in the region. The artistic choices of painted decor, stained glass and altar reveal a resolutely modern ensemble.
L’événement Visite guidée Les icones religieuses dans l’art moderne Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme