Visite guidée Les icones religieuses dans l’art moderne Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

Visite guidée Les icones religieuses dans l’art moderne

Place Jean Jaurès Devant l’Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-28 10:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Construite entre 1937 et 1940, Notre-Dame de -Lourdes est un des rares exemples d’église Art déco sur le territoire. Les choix artistiques des décors peints, des vitraux et de son autel révèlent un ensemble résolument moderne.

Place Jean Jaurès Devant l’Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Built between 1937 and 1940, Notre-Dame de Lourdes is one of the few examples of an Art Deco church in the region. The artistic choices of painted decor, stained glass and altar reveal a resolutely modern ensemble.

