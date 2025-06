Visite guidée Les Incontournables de Die Office de Tourisme du Pays Diois Die 10 juillet 2025 10:15

Drôme

Visite guidée Les Incontournables de Die Office de Tourisme du Pays Diois 1 Rue des Jardins Die Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Jeudi 2025-07-10 10:15:00

fin : 2025-08-28 12:00:00

2025-07-10

Partez avec Stéphanie, notre guide conférencière, à la (re)découverte de la ville gallo-romaine de Die… . Un voyage dans le temps pour petits et grands !

Office de Tourisme du Pays Diois 1 Rue des Jardins

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 03 03 contact@diois-tourisme.com

English : Guided Visit of the Gallo-Roman Town of Die (in French)

Join Stéphanie our Tour Guide to (re) discover the Gallo-Roman town of Die. A fantastic journey back in time for young and old !

German :

Gehen Sie mit Stéphanie, unserer Fremdenführerin, auf eine (Wieder-)Entdeckungstour durch die gallo-römische Stadt Die… . Eine Reise in die Vergangenheit für Groß und Klein!

Italiano :

Unitevi a Stéphanie, la nostra guida turistica, alla (ri)scoperta della città gallo-romana di Die… . Un viaggio nel tempo per grandi e piccini!

Espanol :

Acompañe a Stéphanie, nuestra guía, en el (re)descubrimiento de la ciudad galo-romana de Die… . Un viaje en el tiempo para grandes y pequeños

