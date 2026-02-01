Visite guidée les Incontournables de la cité médiévale cité médiévale de Lauzerte, rdv au service animation, au rez de chaussée de la mairie de Lauzerte Lauzerte
Visite guidée les Incontournables de la cité médiévale cité médiévale de Lauzerte, rdv au service animation, au rez de chaussée de la mairie de Lauzerte Lauzerte mercredi 11 février 2026.
Visite guidée les Incontournables de la cité médiévale
cité médiévale de Lauzerte, rdv au service animation, au rez de chaussée de la mairie de Lauzerte 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 20 EUR
(2 adultes et 2 enfants)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 11:30:00
Date(s) :
2026-02-11
Découvrez la cité médiévale de Lauzerte avec ses lieux incontournables, où le patrimoine bâti médiéval côtoie les oeuvres modernes de nos artisans d’art.
.
cité médiévale de Lauzerte, rdv au service animation, au rez de chaussée de la mairie de Lauzerte 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the medieval town of Lauzerte with its must-see sites, where the medieval built heritage rubs shoulders with the modern works of our craftsmen.
L’événement Visite guidée les Incontournables de la cité médiévale Lauzerte a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy