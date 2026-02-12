Visite guidée Les Jardins de la Manche Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée Les Jardins de la Manche

Dans le cadre des journées mondiales de la Topiaire le dimanche 10 mai

De parcs en parterres fleuris, d’allées ombragées en jardins colorés, partez pour une balade semi-urbaine guidée à la découverte des espaces verts du Touquet-Paris-Plage.

Labellisés Jardin Remarquable, ils s’intègrent harmonieusement et avec élégance à l’architecture balnéaire de la station.

Laissez-vous conter leur histoire et leurs secrets par votre guide, le temps d’une promenade qui révèle pourquoi la station mérite son appellation poétique le Jardin de la Manche.

Durée 2h à pied (25 pers. max)

Sur réservation

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

