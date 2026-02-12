Visite guidée Les Jardins de la Manche Le Touquet-Paris-Plage
Visite guidée Les Jardins de la Manche Le Touquet-Paris-Plage vendredi 20 février 2026.
Visite guidée Les Jardins de la Manche
Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Dans le cadre des journées mondiales de la Topiaire le dimanche 10 mai
De parcs en parterres fleuris, d’allées ombragées en jardins colorés, partez pour une balade semi-urbaine guidée à la découverte des espaces verts du Touquet-Paris-Plage.
Labellisés Jardin Remarquable, ils s’intègrent harmonieusement et avec élégance à l’architecture balnéaire de la station.
Laissez-vous conter leur histoire et leurs secrets par votre guide, le temps d’une promenade qui révèle pourquoi la station mérite son appellation poétique le Jardin de la Manche.
Durée 2h à pied (25 pers. max)
Sur réservation
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
NOUVEAU
La station est heureuse de vous proposer un programme de fidélité, 100% gratuit, ouvert à tous et pour toute la famille !
Que vous soyez Résident(e)s ou Amis du Touquet , ce programme de fidélité est fait pour vous ! .
Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée Les Jardins de la Manche Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage