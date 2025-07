Visite Guidée « Les jeudis de Cérilly » Mairie Cérilly

Jeudi 21 août, la mairie de Cérilly, en partenariat avec les associations locales, propose deux visites guidées estivales pour découvrir le village et ses personnages historiques. Un verre de l’amitié sera offert à tous les participants à l’arrivée.

Mairie Mémoire de Cérilly et ses environs Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 45 42 16

English :

On Thursday August 21, Cérilly town council, in partnership with local associations, is offering two summer guided tours of the village and its historical figures. A welcome drink will be offered to all participants on arrival.

German :

Am Donnerstag, den 21. August, bietet das Rathaus von Cérilly in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen zwei sommerliche Führungen an, bei denen Sie das Dorf und seine historischen Persönlichkeiten kennenlernen können. Bei der Ankunft wird allen Teilnehmern ein Glas Freundschaft angeboten.

Italiano :

Giovedì 21 agosto, il Comune di Cérilly, in collaborazione con le associazioni locali, propone due visite guidate estive del villaggio e dei suoi personaggi storici. All’arrivo verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

Espanol :

El jueves 21 de agosto, el Ayuntamiento de Cérilly, en colaboración con las asociaciones locales, propone dos visitas guiadas de verano al pueblo y sus personajes históricos. A la llegada, se ofrecerá una bebida amistosa a todos los participantes.

