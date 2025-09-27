Visite guidée Les Légendes de Nevers Porte du Croux Nevers

Visite guidée Les Légendes de Nevers Porte du Croux Nevers samedi 27 septembre 2025.

Visite guidée Les Légendes de Nevers

Porte du Croux 13B Rue de la Porte du Croux Nevers Nièvre

Début : 2025-09-27 19:30:00

fin : 2025-09-27 21:00:00

2025-09-27

Visite guidée « Les Légendes de Nevers » organisée par l’Office de tourisme de Nevers à 19h30.

Les légendes de Nevers une visite guidée envoûtante.

Partez en famille à la découverte des plus belles histoires et légendes de Nevers ! Au fil d’une balade conviviale dans les rues pittoresques de la ville, petits et grands écouteront des récits étonnants des histoires locales transmises de génération en génération comme le Ver Vert et la fameuse Botte de Nevers… Cette visite ludique et accessible permet d’explorer la ville à travers des contes où l’histoire se mêle à l’imaginaire. Une sortie idéale pour éveiller la curiosité des enfants tout en captivant les adultes, dans une ambiance chaleureuse et pleine de découvertes.

Visite guidée proposée par l’Office de tourisme de Nevers dans le cadre du Festival « Légendes de Nevers » organisé par l’Association De cartes et de dés.

A partir de 6 ans. Pas d’enfant en dessous de cet âge.

Durée 1h30. Rendez-vous à la Porte du Croux à 19h15.

Gratuit. 30 personnes max.

Réservation obligatoire. Billetterie en ligne https://www.nevers-tourisme.com/boutique-et-billetterie/

L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure. .

Porte du Croux 13B Rue de la Porte du Croux Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 00 contact@nevers-tourisme.com

