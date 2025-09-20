VISITE GUIDEE Les lieux bombardés en 1944 à Tarascon Collégiale royale Sainte-Marthe Tarascon

VISITE GUIDEE Les lieux bombardés en 1944 à Tarascon 20 et 21 septembre Collégiale royale Sainte-Marthe Bouches-du-Rhône

Durée : de 60 à 75 min

Rendez-vous devant l’église Sainte-Marthe

Gratuit sans réservation (pas de places limitées) – Tous publics

Pour tous renseignements supplémentaires :Mme Geneviève Semonnay : 06 09 97 77 44

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Lors de cette visite guidée, Monsieur Paul Doulcier présente les différents lieux bombardés à Tarascon en 1944 ainsi que des photographies d’archives avant et après les bombardements.

Collégiale royale Sainte-Marthe Place de la Concorde, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490910950 http://paroisse-de-tarascon.fr

Fonds des Amis du Vieux Tarascon – Droits réservés