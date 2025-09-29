Visite Guidée Les Lumières de Biarritz Office de Tourisme Biarritz

Visite Guidée Les Lumières de Biarritz

Les lumières de Biarritz visite guidée en français

En cette période de Noël, L’Office du Tourisme de Biarritz propose une visite guidée en nocturne.

Balade pédestre d’environ 2 km à la tombée de la nuit de l’Hôtel du Palais au Rocher de la Vierge en passant par la Grande plage, le Port des Pêcheurs.

Au fil des illuminations, découvrez l’histoire de la ville autour des thèmes de la chasse à la baleine, des grands couturiers, des têtes couronnées et de la naissance du surf sur la côte biarrote.

Point de rendez-vous et de départ Square d’Ixelles à l’Office du Tourisme.

Arrivée au Rocher de la Vierge.

Durée 1h30 .

