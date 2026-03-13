Visite guidée Les mains d’or sortent de l’ombre Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite guidée Les mains d’or sortent de l’ombre

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

entrée du musée 5€ + 3€ pour la visite guidée (demandeurs d’emploi, 18-25 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 11:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04

Les dentellières de cet atelier prestigieux prennent la parole et vous révèlent les coulisses des chefs-d’œuvre exposés. En partenariat avec l’Atelier conservatoire nationale de la dentelle aux fuseaux.

.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The lacemakers of this prestigious workshop take the floor and reveal what goes on behind the scenes of the masterpieces on display. In partnership with the Atelier conservatoire nationale de la dentelle aux fuseaux.

L’événement Visite guidée Les mains d’or sortent de l’ombre Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay