Visite guidée Les Menhirs se racontent Route des Alignements Carnac mercredi 11 février 2026.
Route des Alignements Maison des Mégalithes Carnac Morbihan
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-03-04 16:00:00
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
À 14h30 Vsite guidée en famille pour découvrir les Alignements où sont partagés les aspects archéologiques et les légendes qui ont tant attisé l'imaginaire des Bretons et la curiosité des archéologues. À partir de 7 ans, durée 1h30. Visite en extérieur. Prévoir des chaussures fermées et vêtements chauds. Rendez-vous à la maison des mégalithes.
Route des Alignements Maison des Mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81
