Visite guidée – Les merveilles de la Chapelle Sainte-Radegonde Chapelle Sainte-Radegonde Chinon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Chapelle semi-troglodytique nichée à flanc de coteau que l’histoire, de l’Antiquité à nos jours, a marqué de vestiges remarquables, nimbés de légendes. Découvrez en compagnie de guides passionné-e-s le puits miraculeux creusé dans le roc, le jardin paisible de l’ermite Jean, la fresque dite de « la Chasse Royale », les vies tumultueuses de Sainte-Radegonde, souveraine des Francs, et de la reine Aliénor d’Aquitaine, ainsi que le quotidien des habitants du coteau à l’époque contemporaine.

Gratuit – Durée 1h30

Départ rue du coteau Sainte-Radegonde

Chapelle Sainte-Radegonde 3T Rue du Coteau Sainte-Radegonde, 37500 Chinon, France

Chapelle mi-construite, mi-troglodyte avec habitat attenant. Selon la tradition, vivait à cet endroit un ermite venu de Grande-Bretagne, et dénommé Saint-Jean de Chinon. Sa renommée fut si grande qu'il attira l'attention de la reine Radégonde qui vint le visiter. La chapelle se compose de deux nefs, dont l'une sous le roc, toutes deux se terminant par un sanctuaire en cul de four. Des peintures murales ont été trouvées dans la partie troglodytique, dans la partie nord-ouest de la nef. Elles représentent une chasse composée de cinq personnages à cheval. D'autres fresques existent, dans le cul de four de l'abside de la nef en roc, recouvertes au XIXe siècle. L'ensemble a été restauré en 1879 par l'architecte Daviau et le peintre Grandin.

Ville de Chinon