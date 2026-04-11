Visite guidée Les métiers de la conservation curative Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux
Visite guidée Les métiers de la conservation curative Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux samedi 11 avril 2026.
Petit-Caux
Visite guidée Les métiers de la conservation curative
Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Lors de cette visite à plusieurs voix, plongez dans les coulisses du musée et découvrez les réserves et les métiers qui s’y exercent (restauratrice, chargée des collections…). .
Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie mhvq@mairiepetitcaux.fr
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English : Visite guidée Les métiers de la conservation curative
L’événement Visite guidée Les métiers de la conservation curative Petit-Caux a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des Falaises du Talou
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