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Visite guidée Les métiers de la conservation curative Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux

Visite guidée Les métiers de la conservation curative Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux samedi 11 avril 2026.

Lieu : Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne

Adresse : 3 Rue de l'Ancienne Foire

Ville : 76370 Petit-Caux

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Petit-Caux

Visite guidée Les métiers de la conservation curative

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Lors de cette visite à plusieurs voix, plongez dans les coulisses du musée et découvrez les réserves et les métiers qui s’y exercent (restauratrice, chargée des collections…).   .

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie   mhvq@mairiepetitcaux.fr

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English : Visite guidée Les métiers de la conservation curative

L’événement Visite guidée Les métiers de la conservation curative Petit-Caux a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des Falaises du Talou

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