Visite guidée Les métiers de la conservation curative Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux

Petit-Caux

Visite guidée Les métiers de la conservation curative

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Lors de cette visite à plusieurs voix, plongez dans les coulisses du musée et découvrez les réserves et les métiers qui s’y exercent (restauratrice, chargée des collections…). .

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie mhvq@mairiepetitcaux.fr

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English : Visite guidée Les métiers de la conservation curative

L’événement Visite guidée Les métiers de la conservation curative Petit-Caux a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des Falaises du Talou