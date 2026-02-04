Visite guidée Les métiers de l’archéologie Musée de Sens Sens

Visite guidée Les métiers de l’archéologie

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

2026-04-18 2026-04-19

Dans le cadre du week-end à la découverte de l’archéologie

Partez à la découverte des métiers de l’archéologie lors d’une visite dans les salles du musée, en compagnie d’un archéologue.

Tout public .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr

