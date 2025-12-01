VISITE GUIDEE: Les mille et une vie d’une abbaye: Saint-Léger Soissons
VISITE GUIDEE: Les mille et une vie d’une abbaye: Saint-Léger
2 rue de la Congrégation Soissons Aisne
Tour à tour abbaye de chanoines réguliers, brasserie, séminaire puis musée, l’ancienne abbaye Saint-Léger possède une riche histoire que nous vous proposons de découvrir!
Durée de la visite 1h
Tarif 7 €, sur inscription au 03.23.59.91.20
2 rue de la Congrégation Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr
English :
Once an abbey for canons regular, then a brewery, seminary and museum, the former Saint-Léger Abbey has a rich history that we invite you to discover!
Length of visit: 1h
Price: 7 ?, by appointment 03.23.59.91.20
German :
Die ehemalige Abtei Saint-Léger war einst eine Abtei der Regularkanoniker, dann eine Brauerei, ein Seminar und schließlich ein Museum. Sie hat eine reiche Geschichte, die wir Ihnen gerne näher bringen möchten
Dauer der Besichtigung: 1 Std
Preis: 7 ?, nach Anmeldung unter 03.23.59.91.20
Italiano :
Un tempo abbazia per canonici regolari, poi birreria, seminario e museo, l’ex abbazia di Saint-Léger ha una ricca storia che vi invitiamo a scoprire!
Durata della visita: 1 ora
Prezzo: 7?, su prenotazione allo 03.23.59.91.20
Espanol :
Antaño abadía de canónigos regulares, luego cervecería, seminario y museo, la antigua abadía de Saint-Léger posee una rica historia que le invitamos a descubrir
Duración de la visita: 1 hora
Precio: 7?, previa reserva al 03.23.59.91.20
