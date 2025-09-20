Visite guidée : Les mille et une vies de la Sartan Musée du Colombier Alès

Visite guidée : Les mille et une vies de la Sartan Musée du Colombier Alès samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée : Les mille et une vies de la Sartan 20 et 21 septembre Musée du Colombier Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

‍♀️ La Sartan, gentille sorcière du musée, conte ses mille et une vies

De retour au musée du Colombier, La Sartan accueillera les péquelets (4-7 ans) et leur révélera les secrets de quelques œuvres, pour une visite contée ludique et adaptée aux plus jeunes.

Musée du Colombier Passage du Colombier, 30100 Alès, France Alès 30100 Gard Occitanie 0466863040 http://www.museeducolombier.fr Pièces archéologiques du paléolithique moyen à l’âge de bronze et du fer. Peintures du XVIe siècle, avec le célèbre triptyque « La Trinité » de Jean Bellegambe ou « La Mer » et « La Terre » de Brueghel de Velours. Peintures des écoles du Nord, italienne et française du XVIIe au XIXe siècles. Céramiques de Jean Mayodon et sculptures de Marcel Mérignargues. Collection sur le vieil Alès ainsi que la collection complète d’un maître ferronnier alèsien, André Broussard.

visite contée conte visite

©VDE Colombier