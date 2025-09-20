Visite guidée : Les murs ont la parole Musée des Vans Les Vans

Visite guidée : Les murs ont la parole Samedi 20 septembre, 15h30 Musée des Vans Ardèche

Sur inscription

À l’occasion des Journées du patrimoine 2025 consacrées au patrimoine architectural, les murs des Vans se mettent à bavarder. Entre pierres qui ont de la mémoire, enduits qui s’estompent avec style et balcons trop petits pour s’y asseoir mais parfaits pour se faire voir, l’architecture du bourg a beaucoup d’histoires à raconter. En bonus, les photos de Bruno Di Salvio au musée nous prouvent que même les cailloux peuvent avoir la classe.

Musée des Vans 4 Rue du Couvent, 07140 Les Vans, France Les Vans 07140 Les Vans Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475370862 https://www.les-vans.fr/vivre-ici/structures-culturelles/musee https://www.facebook.com/MuseedesVans/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 37 08 62 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-musee@les-vans.fr »}] Archéologie préhistorique. Géologie. Ethnologie locale.

Journées européennes du patrimoine 2025