Visite guidée Les murs peints d’Hergé à Goscinny

Angoulême Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

2 ad + 2 enf. Forfait famille non disponible sur la billetterie en ligne, uniquement au comptoir de l’office de tourisme.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01 16:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Des fresques aux couleurs de la BD et des œuvres de street art s’affichent sur les murs de la capitale du 9ème art… une déambulation décode les coulisses de leur histoire et de leurs techniques.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

Frescoes in the colors of comics and street art are displayed on the walls of the capital of the 9th art? a stroll decodes behind the scenes of their history and techniques.



Reservations required at the Tourist Office.

