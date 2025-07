Visite guidée les murs peints, toute une histoire ! Mulhouse

Visite guidée les murs peints, toute une histoire !

5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-08-13 15:00:00

fin : 2025-08-13 17:00:00

2025-08-13 2025-08-27 2025-09-10 2025-09-24

A Mulhouse, l’histoire se lit aussi sur les murs ! Entreprenez une promenade originale au fil de murs peints, qui s’inscrivent dans une longue tradition et qui vous dévoileront des pages de l’histoire de la cité et ses personnages illustres. Vous découvrirez aussi de nouvelles formes d’expression urbaine.

5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

English :

In Mulhouse, history can also be read on the walls! Take an original walk along the painted walls, which are part of a long tradition and which will reveal pages of the history of the city and its famous people. You will also discover new forms of urban expression.

German :

In Mulhouse kann man die Geschichte auch an den Wänden ablesen! Begeben Sie sich auf einen originellen Spaziergang entlang der bemalten Wände, die auf eine lange Tradition zurückblicken und Ihnen Seiten aus der Geschichte der Stadt und ihrer berühmten Persönlichkeiten enthüllen. Sie werden auch neue Formen des städtischen Ausdrucks entdecken.

Italiano :

A Mulhouse la storia si legge anche sui muri! Fate una passeggiata originale lungo i muri dipinti, che fanno parte di una lunga tradizione e che vi sveleranno pagine di storia della città e dei suoi personaggi illustri. Scoprirete anche nuove forme di espressione urbana.

Espanol :

En Mulhouse, ¡la historia también se lee en las paredes! Dé un original paseo por los muros pintados, que forman parte de una larga tradición y que le revelarán páginas de la historia de la ciudad y de sus personajes ilustres. También descubrirá nuevas formas de expresión urbana.

