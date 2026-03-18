Visite guidée les murs peints, toute une histoire ! Mulhouse
Visite guidée les murs peints, toute une histoire ! Mulhouse mercredi 1 avril 2026.
Visite guidée les murs peints, toute une histoire !
5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-22 2026-05-13 2026-06-03 2026-06-24
A Mulhouse, l’histoire se lit aussi sur les murs ! Entreprenez une promenade originale au fil de murs peints, qui s’inscrivent dans une longue tradition et qui vous dévoileront des pages de l’histoire de la cité et ses personnages illustres. Vous découvrirez aussi de nouvelles formes d’expression urbaine.
A Mulhouse, l’histoire se lit aussi sur les murs ! Entreprenez une promenade originale au fil de murs peints, qui s’inscrivent dans une longue tradition et qui vous dévoileront des pages de l’histoire de la cité et ses personnages illustres. Vous découvrirez aussi de nouvelles formes d’expression urbaine. .
5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr
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English :
In Mulhouse, history can also be read on the walls! Take an original walk along the painted walls, which are part of a long tradition and which will reveal pages of the history of the city and its famous people. You will also discover new forms of urban expression.
L’événement Visite guidée les murs peints, toute une histoire ! Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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