Inscription au préalable au n° de téléphone indiqué ou sur place

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Parcours géologique au cœur des monuments antiques

Partez à la découverte des mystères géologiques cachés dans les monuments antiques de Nîmes, témoins de la riche histoire géologique de la région.

Accompagné par un géologue du muséum, suivez un parcours à travers les sites emblématiques :

les Arènes,

la Maison Carrée,

les Jardins de la Fontaine.

À chaque étape, il vous révélera les secrets géologiques qui façonnent le patrimoine de la ville.

Muséum d'histoire naturelle et de préhistoire 13 Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Les Carmes Gard Occitanie +33466767345 https://www.nimes.fr/que-faire-a-nimes/culture/les-musees-le-planetarium/museum-dhistoire-naturelle-et-de-prehistoire

© Stéphane Ramillon