Visite guidée les mystères du temple Saint-Ruf RDV à la Maison des Têtes Valence

Valence

Visite guidée les mystères du temple Saint-Ruf

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Site à l’architecture remarquable, le temple Saint-Ruf est une véritable curiosité. Son plan et la richesse de ses décors, dus à la précédente fonction du lieu en tant qu’église abbatiale, sont source d’étonnement.

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RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

A site of remarkable architecture, the Temple Saint-Ruf is a real curiosity. Its layout and the richness of its decoration, due to the site?s previous function as an abbey church, are a source of astonishment.

L’événement Visite guidée les mystères du temple Saint-Ruf Valence a été mis à jour le 2025-03-13 par Valence Romans Tourisme