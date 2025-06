VISITE GUIDÉE LES MYSTÈRES D’UN SITE, HISTOIRE ET LÉGENDES Saint-Pierre-le-Vieux 2 juillet 2025 15:30

Lozère

VISITE GUIDÉE LES MYSTÈRES D’UN SITE, HISTOIRE ET LÉGENDES Eglise Saint-Pierre-le-Vieux Lozère

Partez à la découverte des mystères d’un site, d’histoire et de légendes en Margeride. Marie-Hélène Astruc vous guidera lors d’un parcours immersif dans la nature autour de lieux chargés d’histoires et de légendes depuis le néolithique jusqu’au XIX siècle ! Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !

Réservation au Bureau d’Information Touristique du Malzieu-Ville.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche (trajet à pied de la chapelle de Saint-Pierre-le-Vieux à l’église Vareilles).

Eglise

Saint-Pierre-le-Vieux 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

English :

Discover the mysteries of a site, history and legends in Margeride. Marie-Hélène Astruc will guide you on an immersive nature trail around places steeped in history and legend from the Neolithic to the 19th century! An unforgettable visit with a passionate guide!

Book at the Tourist Information Office in Le Malzieu-Ville.

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse eines Ortes, der Geschichte und der Legenden in der Margeride. Marie-Hélène Astruc führt Sie auf einem immersiven Rundgang durch die Natur zu Orten, die von der Jungsteinzeit bis zum 19. Jahrhundert mit Geschichten und Legenden behaftet waren! Ein unvergesslicher Besuch an der Seite einer leidenschaftlichen Führerin!

Reservierung im Touristeninformationsbüro von Malzieu-Ville.

Italiano :

Scoprite i misteri di un sito, la storia e le leggende di Margeride. Marie-Hélène Astruc vi guiderà in un percorso naturalistico immersivo in luoghi ricchi di storia e di leggende, dal Neolitico al XIX secolo! Una visita indimenticabile con una guida appassionata!

Prenotate in anticipo presso l’Ufficio del Turismo di Le Malzieu-Ville.

Espanol :

Descubra los misterios de un yacimiento, la historia y las leyendas de Margeride. Marie-Hélène Astruc le guiará en un recorrido natural inmersivo por lugares cargados de historia y leyendas, desde el Neolítico hasta el siglo XIX Una visita inolvidable con una guía apasionada

Reserve con antelación en la Oficina de Turismo de Le Malzieu-Ville.

