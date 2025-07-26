Visite guidée: les noms des rues de Romans Maison du Mouton Romans-sur-Isère

Visite guidée: les noms des rues de Romans Maison du Mouton Romans-sur-Isère samedi 23 août 2025.

Visite guidée: les noms des rues de Romans

Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23 10:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Les noms des rues racontent la ville… Au fil des rues et des places, découvrez une histoire parfois oubliée ou inattendue, reflétant la mémoire des habitants de Romans.

.

Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Street names tell the story of the city? Along the streets and squares, discover a sometimes forgotten or unexpected history, reflecting the memories of Romans’ inhabitants.

German :

Die Straßennamen erzählen von der Stadt? Entdecken Sie in den Straßen und auf den Plätzen eine manchmal vergessene oder unerwartete Geschichte, die das Gedächtnis der Einwohner von Romans widerspiegelt.

Italiano :

I nomi delle strade raccontano la storia della città? Esplorando le strade e le piazze, scoprirete una storia a volte dimenticata o inaspettata, che riflette i ricordi degli abitanti di Roma.

Espanol :

Los nombres de las calles cuentan la historia de la ciudad? Mientras exploras las calles y plazas, descubre una historia a veces olvidada o inesperada, reflejo de los recuerdos de los romanos.

L’événement Visite guidée: les noms des rues de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-29 par Valence Romans Tourisme