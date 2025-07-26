Visite guidée: les noms des rues de Romans Maison du Mouton Romans-sur-Isère
Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-08-23 10:00:00
fin : 2025-08-23
Date(s) :
2025-08-23
Les noms des rues racontent la ville… Au fil des rues et des places, découvrez une histoire parfois oubliée ou inattendue, reflétant la mémoire des habitants de Romans.
Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Street names tell the story of the city? Along the streets and squares, discover a sometimes forgotten or unexpected history, reflecting the memories of Romans’ inhabitants.
German :
Die Straßennamen erzählen von der Stadt? Entdecken Sie in den Straßen und auf den Plätzen eine manchmal vergessene oder unerwartete Geschichte, die das Gedächtnis der Einwohner von Romans widerspiegelt.
Italiano :
I nomi delle strade raccontano la storia della città? Esplorando le strade e le piazze, scoprirete una storia a volte dimenticata o inaspettata, che riflette i ricordi degli abitanti di Roma.
Espanol :
Los nombres de las calles cuentan la historia de la ciudad? Mientras exploras las calles y plazas, descubre una historia a veces olvidada o inesperada, reflejo de los recuerdos de los romanos.
