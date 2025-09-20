Visite guidée Les Nouvelles Coordonnées Fontaine-l’Abbé

Durée 1h.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez découvrir l’histoire et les secrets des Nouvelles Coordonnées grâce à Maximiano architecte et historien du site.

La friche industrielle de Courcelles a été successivement une filature, au XIXème siècle, puis une manufacture de mèches à briquets , une ébénisterie industrielles et une usine de conception et manufacture d'avions de voltiges. Depuis 10 ans, une association puis une coopérative font vivre « Les Nouvelles Coordonnées », un tiers-lieu artisanal, rural, artistique, vivant. Le lieu est en cours de réhabilitation, dans une dynamique d'architecture durable.

©LesNouvellesCoordonnées